В США предсказали позитивные изменения на энергорынке в случае разрешения конфликта на Украине

Рынки продовольствия и энергоносителей получат позитивный эффект в случае разрешения ситуации на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если конфликт остановится, будет позитивное влияние на доступность и цену энергоносителей, а также доступность и цену продовольствия», – цитирует Блинкена РИА «Новости».

Он добавил, что влияние украинских событий на рынки энергоносителей и продовольственные рынки глубоко и глобально.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что РФ более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом.

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