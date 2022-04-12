Мнение: Последствия военно-политического конфликта на Украине для Латинской Америки

Последствия военно-политического конфликта на Украине для Латинской Америки

[es] Las consecuencias del conflicto politico en Ucrania para América Latina

Последствия военно-политического конфликта на Украине, инициированного экспансией НАТО на восток, вынужденными действиями России по обеспечению своей безопасности, экономической и психологической войной США и ЕС против России, уже приобрели глобальное измерение. Они непосредственно затрагивают и Латинскую Америку.

Для наших товарищей и друзей происходящее является прямым продолжением того, что они хорошо знают по историческому опыту, – стремления империализма США к абсолютному господству путем подрывных действий против суверенных государств, размещения военных баз, применения экономической блокады посредством нелегитимных санкций, обрекающих народы на лишения и страдания.

Немало наших латиноамериканских товарищей проявляли интернациональную солидарность с восьмилетней борьбой народных республик Донбасса, видя воочию оскал международного фашизма, присылавшего наемников для террора против восставшего народа. Прозападный репрессивный режим на Украине резонно воспринимается как худшее последствие разрушения СССР, который был надеждой и маяком для прогрессивных сил Латинской Америки. Фактом является и то, что и нынешняя Россия поддерживает дружественные отношения с прогрессивными странами региона, помогая им противостоять блокаде и обеспечивать свою безопасность. Теперь, впервые после СССР, силами великой державы дается отпор экспансии США и НАТО и террору их фашиствующих марионеток.

Неудивительно, что коммунисты Кубы, революционеры Венесуэлы, сандинисты Никарагуа стоят на стороне России, тогда как прозападная оппозиция этих стран, как всегда, следует указаниям своих покровителей.

С другой стороны, империализм США и региональная реакция используют обострение международной обстановки как повод к ужесточению своего вмешательства к югу от Рио-Браво. Медиа-корпорации, играющие в странах Латинской Америки роль подлинной партии олигархии, развернули с подачи США и ЕС яростную антироссийскую кампанию. Народы капиталистических стран подвергаются информационной блокаде, абсолютное большинство получает лишь американо-натовскую версию событий. Эта кампания вписывается в стратегию дестабилизации левых партий и правительств.

В то же время официальный Вашингтон пытается внести в ряды прогрессивных сил раскол, действуя с абсолютной беспринципностью.

Как только США, по инициативе одного из лидеров антикубинского лобби, запретили импорт российской нефти, американской дипломатией была сделана попытка предложить Венесуэле возобновить закупки ее нефти. Разумеется, обещание увязали с «переговорами с оппозицией». В Вашингтоне и не думают отозвать признание псевдопрезидента Гуайдо, отменить экономическую блокаду, вернуть узурпированное имущество государственной нефтяной корпорации. Венесуэльцы не закрывают дверь для мирного диалога с США, но отвергают вмешательство в свои дела и попытку осложнить отношения с Россией как дружественной страной и ключевым партнером.

Президент Байден спешит провести через конгресс статус Колумбии как «стратегического союзника вне НАТО». В канун парламентских и президентских выборов в Боготу прибывает г-жа Виктория Нуланд, которая восемь лет назад надзирала в Киеве за государственным переворотом украинских фашистов, а теперь выражает «обеспокоенность» возможностью победы левоцентристского блока в Колумбии. Из США в Мексику поступает во все большем объеме незаконное финансирование правой оппозиции. Президент Мексики А.М. Лопес Обрадор публично говорит о поставках оружия из США криминально-террористическим бандам. Экс-президент Трамп призывает уже к военной интервенции против южного соседа.

Бразилия как сыпью покрывается фашистскими ячейками. Местные ультра направляют своим украинским единомышленникам самый большой контингент вооруженных наемников. Президент Ж. Болсонару, ещё недавно заверявший российского коллегу в заинтересованности в сотрудничестве, готовится к прекращению закупок российских и белорусских калийных удобрений. Под этим предлогом он делает олигархии подарок – антиконституционный закон о неограниченной эксплуатации ресурсов индейских резерваций, хотя ещё не доказано, есть ли там месторождения калия.

Транснациональный капитал наращивает давление на Аргентину, заведенную режимом экс-президента М. Макри в долговую ловушку МВФ. Перуанская реакция готовится отстранить от власти президента П. Кастильо и всячески травит его партию «Свободная Перу», ряд деятелей которой выразили поддержку России. Чилийская олигархия стремится использовать напряженную международную ситуацию для того, чтобы максимально связать руки нового президента левоцентриста Габриэля Борича.

Надо прямо сказать и о том, что антироссийская кампания опирается не только на прямую ложь и фальсификации, но и на одностороннюю интерпретацию укорененных в сознании народов понятий национального самоопределения и государственного суверенитета. Эти принципы – органическая часть международного права, в том числе Устава ООН, народы Латинской Америки много раз обращались к ним в борьбе против империалистической интервенции и блокады. Понятно с их стороны стремление к мирному политическому разрешению конфликтных ситуаций. Исходя из этого, нарушение одним государством принципа суверенитета другого государства вызывает чувства горечи, боли, а зачастую рефлекторного отторжения. Это мы наблюдаем и в отношении кризиса на Украине. В Латинской Америке никто даже из правых не поддерживает империалистические санкции против России, никто из левых не на стороне США и НАТО, но отношение к спецоперации российских вооруженных сил у многих достаточно сложное.

Видимо, коммунистам надо понимать и разъяснять другим то, что подчеркивал ещё В.И. Ленин: в политике бывают ситуации, когда национальный суверенитет, как и любое другое демократическое требование, приходится подчинять главным приоритетам антиимпериалистической борьбы, а в наше время – и спасения человечества от глобальной катастрофы.

Если бы американо-натовскому блоку удалось достичь своих целей в Восточной Европе, это имело бы тяжелые последствия для всего мира, в особенности для прогрессивных сил Западного полушария. В Вашингтоне ещё бесцеремоннее стали бы относиться к Латинской Америке как к своему «заднему двору». Если же американо-натовскому блоку будет нанесено поражение, это ослабит его возможности вмешиваться в дела суверенных стран и вершить насилие над народами. Поэтому жизненные интересы капиталистической России на нынешнем этапе совпадают с первоочередными объективными интересами латиноамериканских народов.

Наш интернациональный долг – и в нынешней непростой ситуации не ослаблять интернациональную солидарность с латиноамериканскими друзьями, неуклонно выступать за ликвидацию экономической блокады и любых нелегитимных мер принуждения в отношении Кубы, Венесуэлы, Никарагуа. Правда состоит в том, что эти долговременные преступные акции империализма США и его сообщников не только нанесли огромный ущерб народам, против которых направлены, но и послужили полигоном для подготовки экономической войны беспрецедентных масштабов против Российской Федерации, шантажа и угроз в отношении Китайской Народной Республики. Все это грозит тяжелыми последствиями для всей мировой экономики и подрывает международную безопасность.

Народам мира необходимо сообща приложить усилия к тому, чтобы практика произвольного экономического принуждения, несовместимая с международным правом и сопоставимая по последствиям с агрессивной войной, была исключена из международной жизни.

Справедливость и ответственность должны возобладать над авантюризмом и бесчеловечностью.

Да здравствует свободная Куба!

Родина или смерть!

Чавес жив, борьба продолжается!

Мы победим!

(c) А.Харламенко

https://prometej.info/posledstviya-voenno-politicheskogo-konflikta-na-ukraine-dlya-latinskoj-ameriki/ – цинк

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