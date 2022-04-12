Жуткая история – Личное мнение

Алла Михеева рассказала, что и её — вот те здрасьте! — тоже домогались. Михеева — это вот:



Фото: Соцсети

Совершенно ожидаемо, телеведущую домогалась безымянная «звезда мужского пола». И, конечно же, история была жуткой.

Чтобы вы оценили всю жуть истории в полной мере, процитирую Аллу:

Это жуткая история… Я летела снимать репортаж в одно далекое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летим рядом в бизнес-классе. Он взрослый для меня человек, которого я уважаю, смотрела его фильмы… Мы мило поговорили…

Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить! Я сначала не поняла. Посмотрела на человека, убрала руку и ничего не сказала. Была странная ситуация… Когда был обратный перелет, я попросила, чтобы нас не сажали вместе…

Я потом с ним виделась. Он был позитивный. Видимо, очень тактильный человек…

Знаете, если бы меня взял за руку знакомый, с которым мы предварительно «мило поговорили» в бизнес-классе, мне такое могло бы не понравиться, а могло бы и очень даже понравиться.

Это зависит от того, нравится ли мне самой этот попутчик как мужчина или нет. Вот слева мне дядька нравится. Справа — нет. Дело вкуса, как говорится.



Фото: Соцсети

Но даже если бы моей руки коснулся попутчик, который как мужчина мне неприятен, я бы точно не оценила эту историю как жуткую.

Ну, не тянет твоя история на жуткую, Алла. Совершенно не тянет.

Если случай Михеевой оценивать как жуткий, то какими словами мы будем описывать изнасилования, избиения, пытки, убийства?

Это во-первых.

Во-вторых, не знаю, как вас, а меня откровенно задолбали россказни недозвёзд о домогательствах без упоминания имён «домогателей».

Некто домогался. Большой дядя. Важный, уважаемый человек.

А фамилия у этого уважаемого есть?

Либо ты говоришь, кто именно к тебе лез, чтобы об этом знали все, либо молчи, потому что без имени «домогателя» твои россказни скучны, а главное — бесполезны.

Как-то так.

Вас домогались? Чем дело кончилось? Рассказывайте.

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