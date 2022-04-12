Мнение: Желтый уровень

Желтый уровень террористической опасности введен с 11 апреля в пяти (к вечеру уже в шести) регионах России. Полностью на территории Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в граничащих с Украиной районах Воронежской области и Краснодарского края. Кроме того, состояние угрозы введено и на севере Крыма.

По всей видимости, идет подготовка к будущему (и уже недалекому) состоянию перманентной военной угрозы и состояние «ни войны, ни мира» с Украиной.

С безоговорочной капитуляцией не срослось, с парадом в Киеве тоже, остается весьма неясной ситуация с освобождением Донецкой области и под вопросом будущее «коридора» между Крымом и Россией.

Боевые действия сейчас идут всё больше в парадигме Портоса: «Я дерусь потому что дерусь». Нужно убить еще несколько тысяч человек, разрушить еще несколько сот квадратных километров территории, остальные цели этой «не-войны» уже недостижимы.

Поэтому переходим к плану «Б» и готовимся оборонять свою территорию. Денацификация и демилитаризация удались как никогда.

В который раз повторю то, что говорил еще около года назад и постоянно повторяю на всех своих семинарах. Россия окончательно утратила способность к управлению проектами на всех уровнях. Всё (абсолютно всё), что предпринимает режим в Кремле, не может быть доведено до хоть какого-то логичного, пусть и промежуточного, конца.

Утрата способности к проектному управлению – один из важнейших маркеров банкротства. Оно уже состоялось, и в этом нужно отдавать себе отчет. Вопрос состоит лишь в том, когда это состояние будет зафиксировано, осмыслено и будет предложен хоть какой-то вариант полного отказа от обанкротившейся системы управления, увольнения всей управляющей верхушки и создание нового проекта, новой модели на руинах произошедшей катастрофы.

Можно, конечно, тянуть и дальше. Какое-то время. Но нужно понимать, что это приведет лишь к увеличению цены, которую придется платить за выход из нынешнего безнадежного состояния.

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