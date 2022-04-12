 

Иоанна Лествичник: народные приметы 12 апреля

12.04.2022, 0:13, Разное
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История

Около 15-ти веков назад в Константинополе жил святой Иоанн. В подростковом возрасте он решил стать монахом и переехать в Египет. Шесть десятилетий Иоанн вел отшельнический образ жизни – сначала на Синае, затем в пустыне Фола. К концу жизни он стал игуменом Синайской обители. Святой скончался в 70 лет.

Иоанн является автором руководства к самосовершенствованию человека, которое получило название “Лествица” (Лестница). 12 апреля православные чтут память святого.

Традиции

Приготовление каш, сдобы или печенья в форме лестниц стало своеобразной традицией в День Иоанна Лествичника. Пищу освящали в храме, а затем угощали ею каждого члена семьи, а также Домового.

Что нельзя делать 12 апреля

Предки верили, что в этот церковный праздник нельзя выходить из дома, если на это нет веской причины. Они также не выпускали домашний скот, не желая разгневать Домового. В противном случае домашний дух мог навести неприятности на членов семьи. А еще в День Иоанна Лествичника молодоженам не разрешали навещать родственников. Считалось, что нарушители этого правила могут поссориться.

Приметы

Вспоминая, какой сегодня церковный праздник, верующие обращали внимание на погоду. Если в этот день расцвели одуванчики, значит, лето завершится быстрее. Раньше люди ждали дождей, если крупнорогатый скот в День Иоанна Лествичника поднимает голову вверх, нюхает воздух и шумно выдыхает. Высокий полет гусей тоже означал обильные осадки.



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