Создан гель, который поможет иммунной системе в борьбе с раком

Эксперты в области биохимии из Соединенных Штатов Америки провели исследование. Оно помогло им разработать состав покрытия из гидрогеля, которое повышает эффективность работы иммунной системы и помогает организму распознавать развитие опухолей и уничтожать их.

Новый гидрогель состоит из наночастиц, антител и ряда лекарственных средств. Он продемонстрировал свою эффективность во время испытаний.

Известно, что иммунная система нередко не может определить развитие опухоли из-за выработки последней особых молекул. Гидрогель экспертов из университета штата Висконсин способен помочь иммунитету в борьбе с раком.