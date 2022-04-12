 

Создан гель, который поможет иммунной системе в борьбе с раком

12.04.2022, 0:00, Разное
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Эксперты в области биохимии из Соединенных Штатов Америки провели исследование. Оно помогло им разработать состав покрытия из гидрогеля, которое повышает эффективность работы иммунной системы и помогает организму распознавать развитие опухолей и уничтожать их.

Новый гидрогель состоит из наночастиц, антител и ряда лекарственных средств. Он продемонстрировал свою эффективность во время испытаний.

Известно, что иммунная система нередко не может определить развитие опухоли из-за выработки последней особых молекул. Гидрогель экспертов из университета штата Висконсин способен помочь иммунитету в борьбе с раком.



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