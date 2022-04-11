 

Байдена в Белом доме встретили с критикующим военные расходы США плакатом

11.04.2022, 23:50, Новости дня
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Американского президента Джо Байдена встретили в Белом доме плакатом с критикой военных расходов Вашингтона, сообщил пресс-пул Белого дома.

Байден выступал на тему сокращения масштабов насилия с применением самодельного незарегистрированного огнестрельного оружия в США. Байдена встретили с плакатом, на котором была надпись «Американское оружие приводит к самым большим жертвам за рубежом», передает ТАСС со ссылкой на пул Белого дома.

Плакат поднял один из посетителей в тот момент, когда Байден закончил выступать, и пошел к собравшимся законодателям и гостям Белого дома.

На плакате также шла речь о «бюджете Байдена» и графиком, демонстрирующим значительность военных расходов администрации США.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что западное оружие поставляется на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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