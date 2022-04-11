Националисты на Украине сделали из производства тракторов завод по выпуску минометов

Украинские националисты сделали из тракторного завода в Мелитополе производство минометов, сообщают СМИ со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

На предприятии производились детали для сельскохозяйственной техники, но теперь там начали штамповать запчасти для орудий калибра 60 и 80 мм, информирует RT со ссылкой на собеседников.

На заводе также планировалось запустить в серию 120-мм минометы, но это сделать не успели.

Ранее в ДНР сообщали, что военные украинского националистического батальона «Азов» при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи.

Позже 47 экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, были эвакуированы военнослужащими РФ и ДНР.

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