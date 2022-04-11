 

Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики

11.04.2022, 23:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля.

«Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении.

Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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