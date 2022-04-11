Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики

Президент РФ Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля.

«Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении.

Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

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