Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики
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Президент РФ Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля.
«Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении.
Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.
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