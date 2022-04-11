 

И в пир, и в мир. Уличные весенние образы, которые выглядят стильно и не вульгарно

11.04.2022, 23:06, Разное
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Современная уличная мода – это сочетание удобства и креатива. Однако если переборщить с экспериментами, то велик риск создать уж слишком экстравагантные и даже вульгарны образы. Чтобы этого не произошло, возьмите на заметку следующие идеи для вдохновения.

Серый джемпер с брюками и шарфом

С одной стороны просто, а с другой – очень стильно. Чтобы образ получился современным, а не старомодным, отдайте предпочтение кожаным брюкам. Можете даже выбрать модный в сезоне оттенок металлик. Завершите образ удобными туфлями или босоножками на невысоком каблуке.

Зеленая парка с брюками и платком

Если говорить о трендовом цвете текущего сезона, то эксперты по моде и стилю уверенно отмечают зеленый. Одежда данного оттенка освежает и делает более нарядным любой образ. Сочетайте зеленую куртку или парку с черными брюками клеш, а в качестве головного убора используйте платок, таким образом добавив нотку ретро.

Джинсовый комплект

Хотя деним в принципе не выходит из моды, но в данном сезоне он актуален как никогда. В моде – джинсовые куртки с бахромой, свободного кроя, широкие джинсы или брюки прямого кроя (главное, чтобы не были облегающими). Для завершения образа добавьте аксессуары другого цвета. Например, бежевую сумочку и обувь в тон.

Красное пальто и синие джинсы

Весна – время носить яркие одежды, поднимая настроение себе и окружающим, пробуждаясь от зимы. Наиболее выигрышный в данном случае комплект – это алый или ближе к оранжевому пальто в сочетании с классическими синими джинсами. Можете комбинировать данные вещи как со спортивной обувью (кроссовками, кедами), так и с ботинками на каблуках.

Тренч, туника и брюки с разрезами

Брюки с разрезами продолжают удерживать свои лидирующие позиции. Они хороши тем, что позволяют любой образ сделать более неформальным и одновременно элегантным. Попробуйте сочетать такие брюки с тренчем и с туникой, закрывающей паховую зону.

Кожаные куртка и юбка с высокими сапогами

Тотал блэк – тот образ, который остается актуальным и в текущем сезоне. Чтобы сделать лук более стильным и элегантным, сочетайте кожаные куртку и юбку. Эффектнее всего смотрится данная одежда с высокими сапогами и ботфортами.

Пальто-шарф, брюки и ботинки

Если отдавать предпочтение в первую очередь удобству, тогда стоит обратить внимание на данный комплект. Пальто-шарф – та вещь, которая спасет в прохладу. Брюки-галифе – модель штанов, которые не стесняют движений, поэтому в них максимально комфортно. Изюминкой образа являются белые ботинки на грубой подошве.



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