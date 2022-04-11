Не переборщите с шампунем: как мыть волосы, чтобы концы не секлись

Если у вас секутся кончики волос, то пришло время пересмотреть свой уход за шевелюрой. Расщепление может произойти в любом месте пряди. Эта проблема может быть связана с чрезмерным мытьем, неправильным выбором уходовых средств, а также воздействием факторов окружающей среды. Восстановить секущиеся кончики уже невозможно, но можно предотвратить их появление. В статье мы расскажем о правильных способах мытья волос.

Слишком частое мытье вредит волосам

Многие люди считают, что частое мытье головы – хорошая привычка. Но на самом деле это приводит к появлению секущихся кончиков.

Влажные волосы очень уязвимы и легко повреждаются. Чем чаще вы их моете, тем больше они расщепляются и секутся. В долгосрочной перспективе это может привести к смыванию защитных масел и пересушиванию прядей.

Не переусердствуйте с шампунем

Какая частота мытья головы считается нормальной? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но специалисты считают, что ежедневно мыть волосы нельзя даже в том случае, если вы каждый день посещаете спортзал. Жирные пряди нуждаются в более частых гигиенических процедурах. Но их тоже не следует мыть ежедневно.

Не стоит переусердствовать с шампунем. Это средство нужно использовать не при каждой гигиенической процедуре. Специалисты рекомендуют мыть голову с шампунем не чаще 2 раз в неделю. В остальные дни вполне достаточно очистить пряди водой.

Если вы используете шампунь, наносите его на корни, не затрагивая кончики прядей. Это предотвратит их сечение.

Используйте масла

Перед применением шампуня нанесите на волосы эфирное или оливковое масло. Вы можете использовать масло жожоба, кокосовое или аргановое. Это поможет удержать влагу на шевелюре и уменьшить ущерб от мытья. В долгосрочной перспективе это приведет к меньшему количеству секущихся кончиков и отрастанию более здоровых волос.

Избегайте горячего душа

Многие люди любят принимать горячий душ. Однако высокая температура воды вредит прядям и вызывает сечение кончиков.

Горячая вода приводит к набуханию волосяных луковиц. Это делает пряди более склонными к сечению. Поэтому для мытья волос нужно использовать холодную или теплую воду.

Ополаскивать волосы следует холодной водой. Это поможет закрыть волосяной фолликул и запечатать внешний слой прядей.

Не сушите кончики феном

Кончики волос часто секутся из-за чрезмерных тепловых воздействий. Чем больше вы подвергаете их нагреванию, тем сильнее они расщепляются. Это относится и к сушке прядей феном.

Специалисты рекомендуют сушить феном корни и верхнюю часть волос. При этом горячий воздух не стоит направлять на кончики. Нет необходимости сушить феном всю шевелюру. Пусть кончики прядей высохнут естественным путем. Это спасет их от сечения.

Если вам нужно быстро высушить кончики волос, то обдувайте их холодным воздухом из фена. Он в меньшей степени повреждает пряди. Холодный поток воздуха не позволит шевелюре утрачивать влагу.

Заключение

Секущиеся кончики делают волосы слабыми и непослушными. Их становится трудно уложить в прическу. Правильное мытье поможет предотвратить эту проблему.