Эксперты открыли новые клетки легких

Ранее хроническую обструктивную болезнь легких можно было вылечить исключительно с помощью отказа от курения или других вредных привычек, но недавно специалисты заявили, что открыли новый тип клеток, который поможет в разработке эффективных лекарственных препаратов и методов терапии ХОБЛ.

Секреторные клетки дыхательных путей расположены в самой глубине легких, а именно в мелких каналах воздухообмена. Они, по мнению экспертов, выделяют слизь с белками, которая позволяет органу работать так, как это необходимо, чтобы эффективно обеспечивать организм кислородом.

Также ученые надеются, что открытые клетки помогут намного больше узнать о тонкостях работы легких и воздушном обмене в альвеолах.