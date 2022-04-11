 

Эксперты открыли новые клетки легких

11.04.2022, 22:39, Разное
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Ранее хроническую обструктивную болезнь легких можно было вылечить исключительно с помощью отказа от курения или других вредных привычек, но недавно специалисты заявили, что открыли новый тип клеток, который поможет в разработке эффективных лекарственных препаратов и методов терапии ХОБЛ.

Секреторные клетки дыхательных путей расположены в самой глубине легких, а именно в мелких каналах воздухообмена. Они, по мнению экспертов, выделяют слизь с белками, которая позволяет органу работать так, как это необходимо, чтобы эффективно обеспечивать организм кислородом.

Также ученые надеются, что открытые клетки помогут намного больше узнать о тонкостях работы легких и воздушном обмене в альвеолах.



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