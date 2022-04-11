Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.

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