Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера
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Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
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