 

В Молдавии заявили о риске оставить Приднестровье без газа в случае разрыва контракта с Газпромом

11.04.2022, 22:25, Новости дня
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Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

«На данном этапе РФ не может поставлять газ в Приднестровье без «Молдовагаза», если будет разорван контракт, то не будет возможности поставлять газ в ПМР. Насколько я знаю, вопрос выдачи лицензии «Тираспольтрансгазу» даже не обсуждался», – сказал Спыну в эфире телеканала Pro TV, передает РИА «Новости».

По его словам, риск расторжения контракта с 1 мая есть, так как власти страны не успевают провести аудит долгов «Модовагаза» перед Газпромом, хотя и взяли такое обязательство.

Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.

Спыну также заявлял, что стране необходимо избавиться от «газовых тисков» России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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