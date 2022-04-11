В Молдавии заявили о риске оставить Приднестровье без газа в случае разрыва контракта с Газпромом

Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

«На данном этапе РФ не может поставлять газ в Приднестровье без «Молдовагаза», если будет разорван контракт, то не будет возможности поставлять газ в ПМР. Насколько я знаю, вопрос выдачи лицензии «Тираспольтрансгазу» даже не обсуждался», – сказал Спыну в эфире телеканала Pro TV, передает РИА «Новости».

По его словам, риск расторжения контракта с 1 мая есть, так как власти страны не успевают провести аудит долгов «Модовагаза» перед Газпромом, хотя и взяли такое обязательство.

Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.

Спыну также заявлял, что стране необходимо избавиться от «газовых тисков» России.

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