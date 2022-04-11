Поможет поднять любой наряд на максимальный уровень гламура: украшение одежды жемчугом как свежий тренд весны 2022

Жемчуг обычно ассоциируется с классическим, сдержанным, элегантным стилем. Поэтому он часто используется для создания ретро-образов с ноткой гламура. Однако современным дизайнерам удалось интегрировать его в актуальные тренды и сделать мейнстримом в плане декора. Разбираем самые эффектные образы.

Несколько украшений

Независимо от того, какую одежду, какого цвета и стиля вы любите носить, заставить привычные комплекты выглядеть иначе помогут украшения из жемчуга. Например, сразу несколько браслетов. Чем больше аксессуаров на руках, тем лучше. А чтобы привлечь к ним внимание и позволить окружающим получше их рассмотреть, надевайте черные длинные перчатки.

Цепочки как декор

Нет смысла надевать цепочки из жемчуга, если можно надеть топ, инкрустированный в верхней части декором из данного камня. Чем больше будет жемчужных нитей, тем эффектнее получится образ. При наличии вещи в таким декором уже нет необходимости в дополнительных отдельных украшениях.

С пастельными оттенками

Знаете, когда жемчуг красивее всего мерцает и переливается? В сочетании с вещами пастельных оттенков: например, пыльно-розового, светло-голубого, перламутрового. Вы можете сделать образ более эффектным, инкрустировав одежду таких цветов жемчугом. Лук получится очень гламурным и стильным.

На куртках и тренчах

Дизайнеры говорят, что в моде однотонные куртки и тренчи в стиле минимализм, без лишнего декора. Предполагается, что не в моде блестки, стразы, пайетки, когда речь идет о верхней одежде. Но в каждом правиле есть свои исключения. Точно так же и здесь: декор курток и тренчей жемчугом не то, что допускается, но даже рекомендуется и является мейнстримом.

Жемчужные подвески

Речь идет вовсе не о колье, а о декоре одежды. Жемчужные нити на топах, брюках — это то, что придает лоск, блеск и гламур любому образу. С помощью такого декора можно «оживить» любую скучную однотонную вещь.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Жемчужный макияж

Если вы любите эпатировать публику, тогда вариант макияжа с инкрустацией жемчугом вам точно понравится. Скомбинируйте его с аксессуарами из того же камня, чтобы образ получился более целостным.

Сумка с жемчугом

Если вы не очень жалуете столь смелые эксперименты с внешностью, тогда поступите проще: приобретите сумочку, инкрустированную жемчугом. Данный аксессуар станет «изюминкой» любого вашего образа. По цветовой гамме он будет сочетаться с вещами разных оттенков, что само по себе является большим преимуществом.

Ожерелье

Просто жемчужное ожерелье в сочетании с классической одеждой базовых цветов — это просто и банально. Но если вы сочетаете такой аксессуар с вещами ярких кислотных оттенков, то увидите, насколько оригинальным и самобытным станет ваш образ. И не забудьте добавить очки в необычной оправе.

Жемчужный пояс

Модель Белла Хадид стала первой, кто решил использовать жемчужное колье в качестве пояса — и ее примеру последовали модницы со всего мира. Так что можете смело подчеркивать осиную талию данным аксессуаром.

С геометрическими фигурами

Геометрические принты являются трендом нынешнего сезона. Почему бы тогда не совместить их с другим трендом в виде декора жемчугом? Посмотрите, насколько эффектно смотрится эта сумочка в виде куба с ручками, инкрустированными данным камнем. Завершает образ пальто с геометрическим принтом.