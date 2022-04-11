Процедуру регистрации иностранных лекарств упростят в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране упростят процедуру регистрации иностранных лекарств. По его словам, правительство принимает меры, чтобы нужные препараты были в наличии.

Пока собственное производство некоторых необходимых лекарств в РФ не налажено или выпускается недостаточное количество продукции. “Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране”, – цитирует Мишустина “Радио 1”.