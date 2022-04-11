 

Ученые исследуют причины аутизма

11.04.2022, 21:00, Разное
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Научные сотрудники Австралийского института науки и технологий провели новую исследовательскую работу, в результате которой было доказано, что на развитие аутизма влияет мутация в определенных генах.

На примере гена CHD8 и миниатюрной модели мозга человека, выращенной в чашке Петри, было выяснено, что данные процессы трансформирования генома негативно влияют на человека.

Всего генов, мутации в которых влияют на риск развития аутизма, около сотни. Например, изменение структуры CHD8 повышает выработку тормозных нейронов и сокращает продуцирование возбуждающих. Это негативно сказывается на развитии мозга человека.



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