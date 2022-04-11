Росавиация: Включение российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность

Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность полетов российских перевозчиков, но подтверждает стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» России, заявили в Росавиации.

«Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый черный список ЕС не повлияет на безопасность полетов наших перевозчиков. Данное решение ЕС свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей, и лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Росавиации.

В ведомстве уточнили, что упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок.

«Авиакомпании России, внесенные в так называемый черный список, имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации Российской Федерации. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки», – заявили в Росавиации.

Также сообщается, что сертификаты летной годности воздушных судов выдаются Росавиацией в соответствии с федеральными авиационными правилами и индивидуально оформленными применительно к каждому экземпляру воздушного судна документами, удостоверяющими его возможность безопасной летной и технической эксплуатации.

«Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом Авиационных властей России. Одобрение сертификатов лётной годности осуществляется в строгом соответствии с нормами международного и национального воздушного права», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиабезопасности.

До этого Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты финансового лизинга, заключенные с российскими авиакомпаниями до 26 февраля.

Напомним, правительство РФ планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично.

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