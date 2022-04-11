 

МЧС уточнило число погибших при взрыве в жилом доме в Ступине

11.04.2022, 20:49, Новости дня
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Поисковые работы на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине завершены, погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Поисковые работы завершены, в результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шесть госпитализированы», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В пунктах временного размещения в гостинице «Центральная» и местном Доме культуры размещен 31 человек и 15 человек соответственно. Продолжаются работы по разбору завалов. Всего в ликвидации последствий ЧС участвуют более 260 человек и 64 единицы техники.

Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в подмосковном Ступине произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования и утечки газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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