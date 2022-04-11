Названа дата запуска движения по первой очереди севастопольского участка «Тавриды»

Первые инженерные сооружения на севастопольском участке трассы «Таврида» будут завершены 1 мая, после этого на данном участке будет запущено техническое движение, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Павел Иено в ходе аппаратного совещания правительства.

«1 мая 2022 года будут завершены работы по строительству первой очереди искусственных сооружений – моста через речку Черная, путепроводов через улицу Нефтянная и железнодорожные пути. Движение будет открыто по двум полосам правой проезжей части», – цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что рабочее движение по последнему участку трассы «Таврида» планируется запустить весной 2023 года.

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