Мнение: Итоги 1-го тура выборов президента Франции

Официальные итоги выборов президента Франции в 1-м туре

Лидерство Ле Пен оказалось временным. Макрон в итоге победил с отрывом в 4%.

Меланшон был как-никогда близок ко 2-му туру.

Социалисты и "правые" потерпели крупнейшее поражение в своей истории.

Шансы Макрона во втором туре выглядят предпочтительнее, если не произойдет каких-то форс-мажоров.

Данные МВД Франции.

https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html

И еще вот такое наблюдение.

Останки французской колониальной империи продолжают «леветь». Почти во всех заморских территориях Франции в Латинской Америке (Французская Гвиана, Сан-Пьер и Микелон, Гваделупа, Мартиника, Сен-Мартин) большинство голосов на президентских выборах получил социалист Жан-Люк Меланшон. Действующий президент Эммануэль Макрон победил в первом туре лишь на острове Сен-Бартелеми, Марин Ле-Пен — в одной коммуне Французской Гвианы.

Впрочем, призыв Меланшона голосовать за Макрона обеспечит тому большинство «колониальных» голосов во втором туре.

https://t.me/boris_rozhin/41452 – цинк

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