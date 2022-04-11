Женское лицо войны в Украине

Война* вынудила миллионы женщин и девочек Украины среди ночи бросить свои дома, работу и учебу и бежать, спасаясь от бомб и обстрелов. Среди тех, кто остался, много пострадавших – сообщается о групповых изнасилованиях, убийствах и других преступлениях.

Травмировано целое поколение жительниц Украины. Вместе с тем тысячи украинок помогают своим соотечественникам пережить войну, оставаясь на своих рабочих местах. В Совете Безопасности сегодня обсудили последствия войны для детей и женской половины Украины.

Первой выступила Исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Сима Бахус, вернувшаяся накануне из Молдовы – маленькой европейской страны, принявшей более миллиона беженцев из соседней Украины, в основном женщин и детей. Она рассказала о девочках и молодых женщинах, которым пришлось прервать учебу и работу и которые не знают, какое будущее их теперь ждет, о детях, оставшихся без крова, о разлученных семьях и других бедах, постигших население Украины.

– Мы все чаще слышим сообщения об изнасилованиях и сексуальном насилии, все они должны быть изучены в ходе независимого расследования, чтобы обеспечить справедливость и торжество правосудия, – отметила Сима Бахус. – Вызывает тревогу ситуация, в которой массовое перемещение сочетается с данными о присутствии в стране большого числа призывников и контрактников и той жестокости, которую они проявляют против мирного населения Украины.

Она призвала учитывать гендерные аспекты при разработке мер по оказанию помощи украинцам, поддерживать украинских девочек и женщин, переживающих эту трагедию, в том числе обеспечить психосоциальную поддержку, чтобы они могли справиться с травмами. Но самое главное, по ее словам, немедленно остановить войну.

Многие жительницы Украины остаются на своем посту

При всем ужасе происходящего многие жительницы Украины остаются на своем посту, они берут на себя лидирующую роль, помогают внутренним вынужденным переселенцам – женщины составляют 80 процентов персонала медицинских учреждений.

– Мы видели женщин-депутатов, продолжавших выполнять свои обязанности в Верховной Раде в то время, когда в окрестностях Киева падали бомбы, – заявила представительница ООН. – Мы также все наблюдали, как вице-премьер Украины [Ирина Верещук] принимает участие в организации гуманитарной помощи. Я видела, как женщины работают в убежищах для беженцев в Молдове и поддерживают друг друга.

Женщин нет за столом переговоров

При этом, как отметила Сима Бахус, женщины практически отсутствуют за столом переговоров по этому кризису.

– Мы просим Совет Безопасности, всех стран-членов и наших гуманитарных партнеров обеспечить, чтобы девочки и женщины, в том числе из самых уязвимых групп, могли участвовать в процессе принятия решений, в мирных переговорах, в дипломатических усилиях и организации мероприятий гуманитарного характера. Без этого мы не добьемся мира, развития и безопасности, – предупредила она.

Так много повреждений за столь короткое время

Директор по чрезвычайным программам ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн, который на прошлой неделе вернулся из Украины, заявил, что за 31 год работы в гуманитарной сфере он «редко видел так много разрушений за столь короткое время».

– Особенно ужасным стало нападение в минувшую пятницу на вокзал в Краматорске. Станция была важным маршрутом для тысяч семей, которые пытались выехать из Донецкой области, – сказал Мануэль Фонтейн. По его словам, в момент нападения вокзал был заполнен семьями с детьми, а буквально в одном километре от вокзала бригады Детского фонда ООН разгружали гуманитарные грузы.

Представитель ЮНИСЕФ назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске – одним из многих проявлений вопиющего пренебрежения к жизни гражданских лиц и нормам международного гуманитарного права в ходе этой войны.

Мануэль Фонтейн напомнил, что многие украинские дети стали беженцами, а те 3,2 млн, которые остаются в своих домах, сталкиваются с невероятными лишениями.

В Мариуполе и Херсоне дети прячутся в подвалах без воды, еды и тепла

Самая тяжелая ситуация, по словам представителя Детского фонда ООН, в таких городах, как Мариуполь и Херсон, где дети и их семьи уже неделями живут без доступа к воде, туалету, еде и медицинской помощи.

– Они прячутся в своих домах и в бомбоубежищах, ждут, пока перестанут бомбить и прекратится насилие, – рассказал Мануэль Фонтейн. Но не все из них выживают.

Дети погибают под перекрёстным огнём

По состоянию на вчерашний день, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 142 детей были убиты и 229 получили ранения.

– Мы знаем, что эти цифры, вероятно, намного выше. Многие дети погибли под перекрестным огнем или в результате применения оружия взрывного действия в населенных пунктах, – заявил сообщил ЮНИСЕФ.

С одним из таких пострадавших представитель ЮНИСЕФ познакомился в реанимации в больничной палате в Запорожье. Четырехлетний Влад получил два выстрела в живот, когда убегал от обстрелов со своей семьей.

– Мальчик все еще без сознания. Но Влад, как обещают врачи, выживет, в отличие от многих других, – отметил Мануэль Фонтейн.

Он рассказал членам Совета Безопасности, что в ходе войны в Украине были повреждены или разрушены сотни жилых домов, совершаются нападения на больницы и школы. Закрытие школ по всей стране самым негативным образом скажется на образовании и будущем 5,7 млн детей школьного возраста и 1,5 млн студентов высших учебных заведений.

Информация от НПО

Перед членами Совета Безопасности выступила Екатерина Черепаха – президент ведущей правозащитной украинской организации «Ла Страда», специализирующейся на борьбе с насилием и неравенством на гендерной почве. По ее словам, российская агрессия обернулась немыслимыми страданиями для украинских женщин: многие из них были вынуждены покинуть свои дома и искать спасения для себя и своих детей за границей и или в более безопасных областях Украины, многие подверглись сексуальным надругательствам и пыткам, а некоторые были убиты только за то, что возглавляли местные администрации в оккупированных населённых пунктов, освещали события в качестве журналистов или руководили детскими садами, где, по словам оккупантов, «они воспитывали нацистов».

– Женщина, директор детского сада в Киевской области – Лариса Осипенко – была убита оккупантами из-за своей профессии: “Вы не должны воспитывать нацистов”, – сказали они ей, – рассказала Екатерина Черепаха, подчеркнув, что это лишь одно из многих преступлений, совершенных российскими военными в Украине.

Она подчеркнула, что что сегодня собраны доказательства целого списка злодеяний российских солдат в период после полномасштабного вторжения России в Украину. Они бомбили школы и больницы, даже те, как в Мариуполе, где было четкое обозначение, что там находятся дети. Некоторые женщины и девочки и свидетели рассказали о зверских групповых изнасилованиях, в том числе на глазах у других членов семьи.

Изнасилование в качестве оружия войны

Сообщения об изнасилованиях поступают на национальную горячую линию. На сегодняшний день организацией «Ла Страда» было зарегистрировано 9 эпизодов изнасилования российскими солдатами 12 женщин и девочек во временно оккупированных украинских городах и селах.

– Сообщения об изнасилованиях поступили из Киевской, Херсонской и Черниговской областей. Об этих преступлениях сообщают выжившие жертвы и очевидцы. Они сообщают о групповых и многократных изнасилованиях оккупантами. Женщин насиловали в присутствии членов их семей, угрожали убить их самих, их детей или других членов семьи. Это – реальные случаи, реальные люди и реальные факты, – рассказал глава организации «Ла Страда».

Многие жертвы, по словам Катерины Черепахи, травматизированы и не готовы рассказывать о том, что с ними случилось. Другие жертвы опасаются за свою жизнь. Рассказывают об этих преступлениях в основном те, кому удалось добраться до более безопасных мест, но и они слишком травмированы и в первую очередь нуждаются в психологической поддержке.

– Мы знаем, что многие из этих преступлений вряд ли будут раскрыты или никогда не будут раскрыты. Многие из пострадавших убиты российскими оккупантами, пытавшимися скрыть эти преступления. Мы знаем о всех этих злодеяниях, и мы хотим, чтобы вы услышали, что насилие и изнасилование российские оккупанты в Украине используют как оружие, – заявила Екатерина Черепаха.

Она рассказала о роли женщин в обеспечении мира и безопасности, о том, как они участвуют в защите населения от оккупантов в качестве активисток, журналисток, и волонтеров.

Екатерина Черепаха призвала всех членов Совета Безопасности, международные организации и правительства остановить российскую агрессию, обеспечить безопасность детей, женщин и мужчин Украины.

И сегодня программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) объявила о старте новой инициативы, нацеленной на поддержку миллионов жителей Украины в течение следующих двух лет.

– Война в Украине продолжает причинять огромные человеческие страдания, – говорит административный работник ПРООН Ахим Штайнер. – По предварительным оценкам, Украина может потерять почти два десятилетия социально-экономического прогресса. Девять из десяти украинцев рискуют оказаться за чертой бедности.

Чтобы предотвратить регресс в экономическом развитии Украины, ПРООН запускает комплексную программу оказания помощи украинскому правительству для поддержания экономики и производства.

– В этом направлении ПРООН будет работать вместе с коллегами по ООН и нашими гуманитарными партнерами, – говорит Штайнер. – Украина нуждается в экстренной гуманитарной помощи, но мы также должны поддерживать местную экономику, так именно она предоставляет людям средства к существованию.

Новая программа ПРООН основывается на предварительных социально-экономических оценках существующего положения дел и сосредоточена на трех направлениях. Во-первых, ПРООН будет поддерживать усилия правительства Украины, направленные на минимизацию последствий кризиса и предоставление жизненно важных государственных услуг.

Во-вторых, для повышения устойчивости украинской экономики и ее восстановления, программа будет опираться на человеческий капитал, экономический потенциал и природные ресурсы Украины.

В-третьих, ПРООН будет укреплять институты гражданского общества для защиты прав человека и расширения прав и возможностей всех украинцев.

ПРООН будет уделять особое внимание наиболее уязвимым слоям населения и обеспечению равного доступа женщин и девочек к основным потребностям и средствам к существованию. Решение проблемы повышенной уязвимости женщин к насилию, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является приоритетной задачей, говорится в пресс-релизе. ПРООН также намерена привлекать к сотрудничеству местные учреждения власти и представителей гражданского общества.

*В России запрещено называть войну в Украине войной – это специальная военная операция