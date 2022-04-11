 

ПВО РФ сбили украинский Су-27 под Днепром

11.04.2022, 20:20, Новости дня
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Средства ПВО РФ сбили в Днепропетровской области истребитель Су-27 украинских воздушных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил», – информирует ТАСС.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической авиацией ВКС РФ за сутки поражены 42 военных объекта Украины, среди них три командных пункта, две радиолокационные станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Также он сообщил, что «всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России овладели селом Каменка, одним из самых укрепленных рубежей ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.

В воскресенье в ведомстве сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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