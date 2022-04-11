Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком
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Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря «Правого сектора» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области высокоточным оружием уничтожен базовый лагерь националистов террористической организации «Правый сектор» (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (запрещен в России) Тараса Бобанича в пяти километрах южнее города Изюм.
В понедельник российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения дроном украинского бронетранспортера.
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