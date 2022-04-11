Ностальгический, беззаботный и слегка праздничный: тенденции женского гардероба на лето

Не за горами лето, а это означает, что пора задуматься о смене или о пополнении гардероба новыми трендовыми вещами. Дизайнеры утверждают, что тенденции будущего сезона можно охарактеризовать тремя словами: ностальгические, беззаботные и немного праздничные. Посмотрим на конкретных примерах, как все эти понятия можно гармонично скомбинировать в целостные образы.

Платья свободного кроя

В моде будут не обтягивающие платья, а легкие и воздушные, из струящихся тканей, свободного кроя. Суть заключается в том, чтобы одежда не стесняла движений. Из декора можно выделить оборки, рюши, рукава-фонарики.

С такими свободными платьями лучше сочетать удобную спортивную обувь, например, кеды или кроссовки. Если есть желание выделиться, то можете скомбинировать легкое летнее платье с массивной обувью, предназначенной для межсезонья.

Открытая спина

Вырезы на одежде только приветствуются. Мейнстримом станут топы и платья с открытой спиной. Несмотря на то что такие вещи смотрятся нарядно и празднично, их можно интегрировать в уличный стиль, скомбинировав с обычными джинсами (только обязательно с высокой талией).

«Школьный» стиль

Речь идет об элегантных костюмах-комплектах, состоящих из пиджака и коротенькой плиссированной юбки, в сочетании с высокими гольфами и мокасинами. Вместо готового костюма можно надевать просто плиссированную юбку, блузку, а поверх нее – вязаный жилет.

Сандалии на липучках

В моде будут сандалии на липучках и на относительно высокой платформе. Сочетать такую обувь лучше всего с мешковатыми джинсами или брюками. Образ получается неформальным, больше подходящим под повседневный или уличный стиль. Но вы можете добавить нотку романтизма, скомбинировав такие сандалии с мини-юбкой.

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Сумка на цепочке

Если будете выбирать себе новый аксессуар, то отдавайте предпочтение сумкам, где в качестве ручек – толстые звенья, соединенные между собой в виде цепи. Что касается материала изделия, то это может винил, синтетика, кожа или эко-кожа.

Рубашка оверсайз

Летом тепло, поэтому нет необходимости носить верхнюю одежду наподобие плащей, курток, пальто и т. д. И все же даже в теплое время года бывают достаточно прохладные вечера. На такие случаи можно использовать в качестве утепленной накидки рубашку на пуговицах оверсайз. Это изделие можно сочетать с джинсами, юбкой, шортами и даже платьем.

Принт Ripple

Так называется психоделический узор, который был актуален в семидесятые годы прошлого века. Поскольку нотка ретро присутствует во всех современных образах, то такой принт является той ностальгией по былым временам, которая порой одолевает модельеров.

Высокие носки

Если еще несколько лет назад считалось моветоном носить носки под обувь так, чтобы они были видны, то сейчас все происходит с точностью да наоборот. Вы можете надевать гольфы или высокие носки под любую обувь. Главное, чтобы их было видно. Самый классический вариант – это сочетание с кроссовками или с кедами. Но если вы приветствуете эксперименты и любите эпатировать, то можете надеть носки под открытые босоножки или сандалии.