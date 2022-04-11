Мнение: Выживем ли мы без западного кино

Джо Байден верно заметил, что Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Мы-то с вами знаем это слово, но президент Байден произнести его вслух постеснялся, перевёл разговор на Гималаи. «Плохой старик», как его называют китайцы, последние месяцы вообще производит гнетущее впечатление. Если вам приходилось видеть людей в деменции, вы найдёте в поведении американского президента много настораживающих черт:

https://tvzvezda.ru/news/202249844-C4QP0.html

Полагаю, простым американцам сейчас неприятно наблюдать за этим позорным шоу — особенно тем из них, у кого украли голоса на выборах 2020 года. Однако одним только недееспособным президентом проблемы США не ограничиваются, признаки деградации Запада видны уже повсюду. Чего стоят одни только трансгендерные чемпионы и прочие достижения активистов ЛГБТБЛМ. Совсем ещё недавно США были здоровой консервативной страной. Если бы кто рассказал американцу из начала девяностых, что будет с Америкой через 30 лет, тот бы отошёл от рассказчика на несколько метров — как от больного психопата с наглухо извращённым мышлением.

Несмотря на это, «полезные русские» продолжают рекламировать нам американскую мечту, подобно тому как спившийся борец ежедневно рассказывает собутыльникам о своих былых победах на татами. Цитирую типичный комментарий:

Что-то мне подсказывает, что патриот, утверждающий что без западных развлечений можно прожить, и раньше не смотрел западное кино и не проводил время за западными играми. Те, кому не нужен интернет, смотрели телевизор, вели блоги в Живом Журнале или копали огороды. Вместе с теми, кому не нужны западные компьютеры или приставки. Те, кому не нужны западные лекарства, не лечили ими своё хроническое заболевание. Противники западные курортов там и не бывали. Противники западные машин их и не покупали.

Все эти «можно прожить без» нужно читать как «кто-то другой, на кого мне плевать, потому что мне на всех плевать, будет проживать без того, что ему важно».

С лекарствами вопрос серьёзный, согласен. Однако наши западные партнёры являются мерзавцами, а не дикарями. Они без колебаний одобрят убийство миллионов русских, — как они одобрили уже бесчисленные убийства вьетнамцев, иракцев, сирийцев, югославов и так далее. Но вместе с тем у них есть свой кодекс чести, который они стараются без сильной на то необходимости не нарушать. Поэтому американские поставщики лекарств рассуждают примерно в таком духе: «русских, конечно же, следует примерно покарать во имя блага Америки, но лишение доступа к лекарствам — это официальный геноцид, а мы хорошие люди, мы убиваем только бомбами и напалмом».

Было бы проще, если бы американцы были дикарями, как выкормленные ими по всему миру боевики. Тем не менее пока что американцы ещё не одичали окончательно. Поэтому, полагаю, они продолжат и поставлять в Россию лекарства, и сотрудничать с российскими врачами в области медицины. Если нет — будем покупать лекарства контрабандой, это удобный для серых закупок товар.

Что же касается всего остального, — западных фильмов, западных игр, западных курортов и западных автомобилей, — то тут Запад очередной раз обманул сам себя, составив совершенно неверное представление о России. Вот для иллюстрации свежий репортаж Си-Эн-Эн:

https://www.youtube.com/watch?v=0THZZioeFgs

Если коротко — русские в панике скупают продовольствие, на банки с тушёнкой вешают защиту от краж. В Саратове сахар в мешках разбирают прямо с грузовиков. Жизнь россиян ухудшается из-за санкций, запасы еды подходят к концу. Экономисты говорят, что это ещё только жалкое начало… В России закрылись ИКЕЯ и МакДональдс, исчезли из продажи лекарства. Покупателям уже выдают не более 3-5 килограмм крупы и сахара в одни руки. Россию отрежут от современных технологий и медицины. Путину на всё наплевать, он готов пожертвовать Россией ради своих амбиций. Русские пытаются ответить Западу, заставив «недружественные страны» платить за газ в рублях, но страны Запада не поддаются на шантаж.

Как объясняют американским журналистам пользователи из России, защиту от краж на банки с тушёнкой вешают от медведей, так как весной голод может толкнуть мохнатых на воровство. Однако западные СМИ — это улица с односторонним движением. Факты их не интересуют, только пропаганда. Кстати, обратите внимание на врезку про лекарства в репортаже — как я объяснял чуть выше, лекарства под санкции пока что не подпадают. Я сомневаюсь, что Запад действительно запретит поставку в Россию лекарств, однако если запретит, это будет ещё одной важной вехой к разрушению западного общества. Общество без культуры, без представлений о добре и зле обречено. Когда мораль исчезает, уступая место животному эгоизму, государство распадается, так как более ничто не может заставить его народ действовать сообща.

Впрочем, это Си-Эн-Эн, не стоит воспринимать репортажи крупных западных СМИ всерьёз. Соединённые Штаты не зря называют Империей Лжи. Американцы и раньше-то врали о России, а сейчас потоки лжи стали совсем уж безудержными: остров Змеиный, призрак Киева, Буча, Краматорск… И, кстати, где там эти 200 млрд долларов президента Путина, про которые нам рассказывали каждую неделю, начиная с 2012 года? Раз их не конфисковали, получается, никаких миллиардов Путина не было, Запад всё это время нам врал?

Сейчас действует простое эмпирическое правило — если западник что-то говорит про политику или экономику, считайте его по умолчанию циничным лжецом, намеренно игнорирующим факты. Иногда западники говорят правду, такое тоже бывает, однако верить им можно только после того, как они предъявят надёжные, независимые, не спонсируемые Западом источники. США ведут против России прокси-войну, так что градус неадеквата поднялся уже до карикатурных величин. В качестве одного из примеров укажу на вчерашнюю, кажется, дискуссию, в которой некий западник горячо доказывал, будто Израиль никогда и ни на кого не нападал.

Нового тут ничего нет, Запад ведёт себя таким образом уже много веков. Правда о России на Западе интересует только тонкую прослойку мыслителей. Остальные воспринимают любые новости о России как часть информационной войны. Если взять американца за пуговицу и припереть к стенке неопровержимыми фактами, тот просто рассмеётся вам в лицо: дескать, да, глупый Иван, я и без твоих наивных доводов знаю, что наши журналисты лгут о России. Такая уж у них работа — защищать интересы США, распространяя клевету о наших врагах.

Я пишу про всё это уже давно. У нас на Руксперте есть внушительная подборка клеветы американских СМИ на Россию. Однако раньше Америке удавалось поддерживать градус токсичности как раз на нужном уровне, чтобы аполитичные русские по инерции воспринимали Запад как более развитую цивилизацию, настроенную по отношению к России более-менее нейтрально. Западные СМИ вызывали уважение, которое подкреплялось более высоким уровнем жизни за рубежом. Вот это всё перечисленное в комментарии западника, — кино, игры, курорты, автомобили, — действительно лучше российских аналогов, и раньше уважение к условным мерседесам автоматически переносилось на уважение к западным политикам и к западным СМИ.

В феврале ситуация изменилась. На Западе рывком задрали уровень ненависти к России до максимальных значений, после чего даже аполитичные русские встряхнулись и освободились от морока. Когда американские боевики прямо под видеокамеру пытают и убивают русских пленных, а западные СМИ продолжают поддерживать своих «борцов за свободу», даже у самых убеждённых любителей вселенной Марвел быстро открываются глаза. Несомненно, мы выживем и без западного кино, и без западных предметов статусного потребления. Мы не животные, готовые продавать друг друга за сочный гамбургер. Тот, кто думает, будто отлучение от Диснея может сломать русских, совершенно не знает России.

Вот результаты последних опросов. Путину доверяют 80%, российской армии — 90%. И ВЦИОМ, и оппозиционная Левада рисуют одну и ту же картину. Русские не просто отказались выходить на улицы, чтобы митинговать во имя американского сапога. Русские дружно поддержали как нашу армию, так и нашего президента:

https://www.levada.ru/2022/03/31/konflikt-s-ukrainoj/

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/informacionnaja-voina-vokrug-specialnoi-voennoi-operacii

Это второе (после 2012 года) сокрушительное поражение США. Все позиции, которые американцы с таким тщанием завоёвывали в сердцах россиян с брежневских времён, были потеряны за какой-то месяц. Если ещё в начале года многие воспринимали Америку как более успешного товарища, с которого надо брать пример, то теперь США — однозначный враг. При этом враг не сильный, внушающий уважение, а подлый — распространяющий ложь, устраивающий травлю русских, совершающий военные преступления.

Полагаю, американские пенсионеры, отвечавшие за политику США при Рейгане, в бессильном гневе выключают сейчас телевизоры, когда речь заходит о России. Вся их кропотливая пропагандистская работа пошла прахом. США добровольно и с песней заняли в картине мира русских роль главного нашего врага.