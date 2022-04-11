Мнение: “Из-за провала санкций против России скоро Запад ждёт волна революций”

Ведущий аналитик авторитетной французской газеты L’Humanité Шарь Латэн опубликовал свой прогноз на 2022 год. Как отмечает эксперт, из-за провала западных санкций против России Германию, Францию, Италию и другие европейские страны уже в ближайшие месяцы ожидают революции.

“Мы видим, что санкции против России провалились, а потери понесли мы – простые европейцы. Растут цены на бензин и продукты питания, стоимость газа достигла исторического максимума. И есть понимание, что это только начало. Сейчас люди, оболваненные пропагандой, верят официальной позиции США и ЕС о ситуации на Украине. Но скоро народ прозреет и сметёт ту элиту, которая ведёт их страны к катастрофе”, – заявил Латэн.

Как уточняет Латэн, после смены режимов в Германии и Франции, ЕС и НАТО будут распущены, а Москва будет главной силой в Европе. В начале 2023 года рубль и юань станут главной валютой в мировой торговле, а экономику США ожидает полный крах из-за гигантского внешнего долга.

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