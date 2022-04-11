В Индии найдены артефакты неизвестной культуры

В процессе экспедиции археологов из Австралийского национального университета в индийском штате Ассам удалось обнаружить более 60 наполовину вросших в землю кувшинов. Некоторые из них отличались удивительными размерами — три метра в высоту и два в диаметре.

В результате изучений древней находки исследователи предположили, что вазы принадлежали древнему народу нага, о котором в настоящее время мало что известно. Люди из этого племени заселяли северо-восток Индии, но откуда пришли неизвестно.

Пока специалисты не выяснили, кто изготовил данные артефакты. По форме и орнаменту они совершенно уникальны.