А муж стоит, ручки тянет – Личное мнение

Продав дорогую квартиру и отсняв ролик на родном берегу, Ксения Собчак была замечена вчера в Домодедово на вылете в Тель-Авив.

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Как сообщают Телеграм-каналы рейс был задержан на три часа. Причина, конечно, официально не озвучивается, но поговаривают, что ей стала декларация вывозимого.

Ну, действительно — задекларируй-ка всё.

«Больше всего в моей работе я не люблю командировки, выпадающие на выходные. Ужасно скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул», — приводит оправдания Собчак Комсомолка.

Не знаю, о какой свадьбе в Риге говорит тамада, кто там женится, и почему она называет это командировкой, но мне очевидно теперь, что причиной возвращения Ксении в Москву была продажа квартиры.

Прилетела на сделку. Улетела. Хотя лично я надеялась, что Собчак всё-таки помоет голову и займётся не недвижимостью, а личной жизнью, чтобы спасти брак.

Однако Ксении не до мужа, когда нужно суетливо что-то продать. При таком отношении семью, конечно, не уберечь.

Муж робко и радостно спросит: ко мне, дорогая, прилетела? А она ему: нет, ты чо воще, квартиру продать! И улетает, едва получив деньги.

А муж стоит, плачет. Ручки к ней тянет. Грустно ему и обидно. А что бы вы почувствовали на месте Костика?!

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