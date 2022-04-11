Поляки обстреляли белорусский пункт пропуска металлическими шариками

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11.04.2022, 18:55, Новости дня
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Польские силовики обстреляли металлическими шариками белорусский пункт пропуска Песчатка, а также попытались ослепить пограничников стробоскопами, заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении на сайте пограничного комитета Белоруссии.

В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.

Ранее в январе пограничный наряд в ходе проверки режима государственной границы обнаружил повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба.

Позже СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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