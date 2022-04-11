 

В Минобороны создали реабилитационно-образовательный центр для участников спецоперации на Украине

11.04.2022, 18:55, Новости дня
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В Министерстве обороны Российской Федерации создан первый реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

«Новый центр позволит военнослужащим, желающим продолжить военную службу, еще на стадии прохождения мероприятий медицинской реабилитации подготовиться к новому виду служебной деятельности. Образовательный центр создан в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского», – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

В торжественной церемонии открытия центра принял участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

«Министром обороны принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России. Это только одна из мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденных министром обороны», – сказал он.

«В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и вашей медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение», – добавил Панков.

В настоящее время в военных госпиталях Минобороны РФ находятся на лечении военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, приведшие к ограничениям в прохождении дальнейшей военной службы по состоянию здоровья.

Таким образом, военнослужащие, получившие ранения, после полного излечения и окончания квалификационных курсов будут направлены для дальнейшего прохождения службы на воинских должностях в организациях Минобороны России.

Для подготовки военнослужащих будет привлечен профессорско-преподавательский состав из высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

Также в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды раненым российским военнослужащим. Им вручены девять медалей «За отвагу», четыре ордена «Мужества» и две медали Суворова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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