 

Басурин заявил о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ

11.04.2022, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.

«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск… По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – отметил он, передает РИА «Новости».

По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию… и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.

Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.

В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В Польше предрекли Украине новые территориальные потери

16.12 / COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 3 тыс. человек

08.07 / Европарламент осудил Турцию за «подавление оппозиции»

06.05 / Агентов ГРУ Петрова и Боширова повысили. Теперь они работают на Кремль – Bellingcat

12.12 / Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки по Украине

11.01 / Помпео призвал осудить Иран за намерение выдворить инспекторов МАГАТЭ

12.06 / Власти Беларуси отреагировали на прекращение трансляции в Украине канала “Беларусь 24”

21.11 / Фурса: Сейчас мы идем по пути, которым шел Янукович в 2012–2013 годах

20.06 / Рада может принять законопроект Зеленского об олигархах в первом чтении на следующей неделе – Разумков

27.06 / Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика