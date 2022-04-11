Басурин заявил о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.

«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск… По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – отметил он, передает РИА «Новости».

По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию… и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.

Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.

В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.

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