Мнение: Германия без стекла, Британия без помидоров и вред от членства в ЕС

1. Позеленение Европы под угрозой, причём на этот раз довольно неожиданным образом. Оставшись без российского газа, Германия рискует остаться без собственного производства солнечных батарей, что может подорвать планы перехода на зелёную энергетику:

https://lenta.ru/news/2022/04/09/steklo/

Стекольную промышленность в Германии могут ожидать серьезные нарушения в цепочке поставок, если правительство примет решение отказаться от импорта газа из России. О таком последствии пишет Das Erste.

Достаточное количество газа нужно для поддержания температуры в плавильных котлах. Сырье должно нагреваться при 1600 градусах по Цельсию — такая температура должна держаться круглосуточно. <…>

«Мы являемся единственным производителем структурированного солнечного стекла в Европе, от нас зависит вся солнечная индустрия (GMB производит стекла для солнечных электростанций и теплиц — прим. «Ленты.ру»). Прекращение деятельности нашей компании также будет означать конец европейского производства модулей на очень долгий период времени», — заявил управляющий GMB.

2. Без российского газа и нефти у британцев завяли помидоры:

https://t.me/rt_russian/104767

В Британии на фоне санкций Макдоналдсу приходится экономить на помидорах для бургеров.

Об этом пишет The Mirror со ссылкой на официальное заявление компании.

Теперь в бургеры Big Tasty и Big Tasty с беконом будут класть не по два ломтика помидора, как указано в рецепте, а по одному.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда сети приходится экономить: ранее уже была нехватка молочных коктейлей и напитков в бутылках.

Цены на топливо и продукты стали расти в странах Европы после введения санкций против России.

3. Тот случай, когда быть членом Евросоюза невыгодно:

https://lenta.ru/news/2022/04/08/iskluch/

США сделали исключения для некоторых по санкциям против России: компаниям из Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии по санкциям не нужно будет запрашивать разрешение Вашингтона на поставки в Россию технологической продукции. Об этом сообщили в Министерстве торговли, передает РИА Новости.

Эти четыре страны исключены из определенных требований по лицензированию. Из документа, размещенного в федеральном регистре США, говорится, что государства ввели меры, в значительной степени аналогичные американским санкциям, и исключены, поскольку США признают в их решении существенную согласованность с принятыми Вашингтоном мерами. Незадолго до этого в список была добавлена Южная Корея.