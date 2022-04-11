 

В Москве угнали машину во время драки водителя и прохожего

11.04.2022, 18:20, Разное
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Ирония в том, что злоумышленник увел автомобиль в тот момент, когда водитель был занят дракой с прохожим. Пока двое выясняли отношения кулаками, молодой человек сел за руль заведенного автомобиля и скрылся.

Правда, как сообщает “Царьград”, далеко уехать угонщику не удалось. Через несколько десятков метров он врезался в жилой дом. Машина в итоге оказалась сильно помята. Теперь незадачливому вору грозит уголовная статья.



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