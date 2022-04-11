 

Патриарх Кирилл пообещал, что монастырь для IT-специалистов получит ставропигиальный статус

11.04.2022, 18:11, Разное
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Посещая в воскресенье монастырь Святителя Феофана Затворника в подмосковных Ватутинках, патриарх Кирилл пообещал, что святыня вскоре получит статус ставропигиальной. Феофановский IT-монастырь создан две недели назад специально для программистов.

Феофан Затворник считается в России небесным покровителем сетевой инфраструктуры, основанной на протоколе TCP/IP. Именно поэтому монастырь освятили во славу этого святителя. На днях сюда прибыл первый послушник, выпускник университета ИТМО, специалист в области облачных вычислений. Своё послушание он получил лично от патриарха – ему предстоит возглавить разработку системы учёта и прогнозирования наличных денежных средств в приходах и епархиях, независимую от западных программных продуктов.

«Пока наш монастырь не наполнился монахами и послушниками. Но мы ожидаем, что после визита Его Святейшества и предоставления нам статуса ставропигии все поставленные задачи будут выполнены. Феофановский ставропигиальный монастырь в Ватутинках станет основой кластера импортозамещения в сфере высоких технологий», – заявил настоятель монастыря, епископ Иннокентий.

Ставропигиальные монастыри отличаются от обычных тем, что не подчиняются епархиальному архиерею. Считается, что ими управляет лично патриарх. Ожидается, что такая структура подчинения обеспечит обители программистов максимальную эффективность. Они будут проводить дни в посте и молитвах, а ночи – в работе над прорывными программными продуктами. В монастырских мастерских планируется изготавливать процессоры, микросхемы и жёсткие диски для компьютеров.

Федеральная служба исполнения наказаний рассматривает возможность замены тюремного заключения для программистов удалением в Феофановский монастырь на определённый срок или навеки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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