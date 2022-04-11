В Китае представлен аккумулятор iQOO 44W Flash Charge Power Bank

Компания iQOO выпустила для местного рынка продвинутую версию портативного аккумулятора, который поддерживает быструю зарядку на 44 Вт.

Известно, что девайс поступит на рынок под названием iQOO 44W Flash Charge Power Bank. В свою очередь, все характеристики и особенности данной модели будут рассекречены одновременно с выпуском ожидаемого смартфона iQOO Neo6. Для удобства пользования портативный аккумулятор работает в нескольких режима.

Модель имеет яркий оранжевый корпус, а также закругленные края, более удобные для переноски гаджета. Портативный аккумулятор от iQOO поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств. Остальные данные пока отсутствуют.