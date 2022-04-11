 

Мнение: Российская спецоперация призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

11.04.2022, 17:55, Разное
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Российская спецоперация призвана покончить с курсом США на доминирование в мире (с) Лавров

Ранее не озвучивавшаяся официально, стратегическая цель РФ на Украине.
Хотя де-факто и без заявлений было понятно, что исход операции на Украине (сколько бы она не продолжалась) будет определять контуры будущего мироустройства. Просто теперь это объявили открыто.
Можно сказать "спортсмен из России взял на себя повышенные обязательства" – озвученная цель ясно показывает, что конфликт на Украине значит нечто большее, чем локальные задачи на украинском направлении. И сама кампания на Украине, это конечно же не "война Украины с Россией", это война США против России, где стратегическая цель США – нанести поражение России и поддержать рассыпающуюся всемирную гегемонию. Россия стремиться к нанесению поражения американским марионеткам на Украине и следовательно, ускорению разрушения американской гегемонии.

Источник: Colonel Cassad



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