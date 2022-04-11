Во что вляпалась Лопес? – Личное мнение

Хочу сразу сказать, что Дженнифер Лопес мне нравится. И дело совсем не в том, как она выглядит в свой полтинник, как и что поёт и танцует.

Моё уважение заслуживает иное — потрясающая работоспособность, позволяющая десятки лет оставаться на плаву в шоубизнесе.

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Может быть, именно поэтому, из уважения к человеку, в глубине души мне хочется, чтобы и в личной жизни у неё было всё хорошо.

Подтверждение помолвки между Дженнифер и Беном Аффлеком меня сильно расстроило.

Двадцать лет назад, когда и она сама, и Бен были как раз в том возрасте, чтобы создать семью, у них ничего не вышло.

Неважно, кто был виноват, кто — прав, важен результат — не получилось.

Нет, они не были глупы и молоды, на что можно было бы списать неудачную попытку. И ей, и ему было уже под тридцатник — вполне себе сформированные как личности люди.

Меняется ли кто-то с 30 до 50? Скажу очевидное: нет.

Какие-то черты характера могут сгладиться, но то, что представляет из себя человек в 30, на 99 процентов будет и в 50. Это вам не 16 и 25, хотя и тут изменения не такое большие.

Несмотря на своё хорошее отношение к Дженнифер, я понимаю: и эта попытка закончится плохо и быстро. Точнее, очень быстро и очень плохо. Это окончательно разобьёт Лопес сердце.

Расставание в первый раз бывает довольно часто болезненным. Во второй раз, когда ты входишь в ту же реку, надеясь вернуть то, что было 20 лет назад, может и раздавить.

Возвращаясь в отношения, Джен не просто вляпывается в очередное трудное расставание, очевидность которого и доказывать не имеет смысла, но и в проблему гораздо хуже. В 52, после такого, она уже никогда никому не откроет до конца сердце.

Будет, наверное, с кем-то жить и спать, но уже без душевного огонька.

Кого-то такое, возможно, и устроило бы, да многие так и живут всю жизнь с чужим по сути человеком, но эмоциональной Дженнифер это будет восприниматься полужизнью. Ну, такой, в которой она лишена главного.

А у вас как с эмоциями в жизни: на полную катушку любите или хватает чуть отстранённых отношений?

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