Мнение: Пакистанский поток

Переворот в Пакистане может оказаться совершенно некстати для Кремля. Буквально вот-вот отправленный в отставку премьер Имран Хан приезжал в Москву (в знаковый день 24 февраля) и договаривался о реализации проекта «Пакистанский поток», теперь же этот проект может безнадежно повиснуть в воздухе. Либо вообще перестать существовать.

Уже ясно, что Европа для Газпрома и Роснефти закрывается. В лучшем случае их рынок будет существенно сужен. Возможно, в этом и следующем году какие-то объемы газа и нефти удастся продавать на этом рынке. Но дальнейшие перспективы выглядят крайне туманными. Газовую войну за европейский рынок, которая стала неизбежной после появления технологии СПГ как отдельного и устойчивого сегмента газового рынка, а также после того, как сланцевый газ в США стал реальностью, Кремль проиграл вдребезги.

Так как кремлевские даже в мыслях не держат создавать иную экономику, кроме продажи природных ресурсов страны на сторону, для них жизненно необходимо искать новые рынки. Похуже и менее ёмкие, но уже не до жиру. «Пакистанский поток» (он же «Север-Юг») – многострадальный проект, обсуждаемый уже лет 6-7, и все еще находящийся на стадии разговоров. Мощность «Потока» – 15 млрд кубометров газа в год (при том, что часть мощностей его изначально рассчитывалась на прием и перекачку СПГ) — слабая замена 150 млрд кубометров европейского экспорта. Но хоть что-то.

Теперь после переворота в Пакистане судьба проекта снова повисает в воздухе. Кремлю, похоже, ясно дают понять, что играть с ним уже никто не будет. Блокада — дело слишком серьезное, чтобы дать хотя бы малейший шанс.

Альтернатива у России, безусловно, есть. Это создание новой экономики, ориентированной на внутренний рынок, повышение уровня жизни населения, строительство базовых отраслей (фактически подъем их из руин). Но кто будет это делать? Люди, которые пришли к власти с одним-единственным жизненным заданием украсть все? Нет, конечно. Эти точно будут жрать страну до самого конца. Либо своего, либо конца страны. Что быстрее закончится.

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