Моряк рассказал о минировании украинскими нацистами выхода из Мариупольского порта

Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны, рассказал старший помощник судна «Азов Конкорд» Алексей Ижевский.

«В порт приехал БТР с украинскими военными… Нам сказали, что судно остается в порту. После чего украинские военные на своих кораблях заминировали фарватеры – вход и выход. Также были затоплены плавкраны», – цитирует РИА «Новости» Ижевского.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о переходе порта Мариуполя под контроль военных ДНР.

До этого замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что боевики украинского националистического батальона «Азов» при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи.

Напомним, в воскресенье в порту Мариуполя освободили экипажи двух задержанных «Азовом» судов.

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