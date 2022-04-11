Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.

Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати, информирует ТАСС.

Глава австрийского правительства заявил, что прежде всего хотел обсудить с российским президентом гуманитарные вопросы по ситуации на Украине. По его словам, он призвал Путина закончить боевые действия на украинской территории.

Также Нехаммер дал понять, что санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться.

Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.

Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

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