 

Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным

11.04.2022, 17:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.

Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати, информирует ТАСС.

Глава австрийского правительства заявил, что прежде всего хотел обсудить с российским президентом гуманитарные вопросы по ситуации на Украине. По его словам, он призвал Путина закончить боевые действия на украинской территории.

Также Нехаммер дал понять, что санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться.

Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.

Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Вероятность дефолта Украины достигла годового максимума после скандала с “зелеными” еврооблигациями – СМИ

17.03 / Степанов прокомментировал приостановку использования вакцины AstraZeneca в европейских странах

13.08 / На МАЗе началась забастовка

25.09 / В Украине снижается число преступлений против детей – Офис генпрокурора

03.11 / SZ – подписать не значит исполнить — эксперты усомнились в успехе декларации о защите лесов

02.08 / Муж белорусской спортсменки Тимановской уехал в Киев. К ее родителям, возможно, пришли силовики

27.06 / Володин об инциденте с Defender: провокации против ядерной державы угрожают миру

19.10 / Пациент ударил ножом врача в больнице в Петербурге

24.11 / В РФ разработали новую технологию добычи нефти и газа на воде

03.03 / Посол в Ирландии заявил об угрозах российским дипломатам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика