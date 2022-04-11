Прошлое, настоящее, будущее: не застревайте в одном временном измерении

Люди привыкли жить в одном времени. Тяжелое переживание прошлого заставляет нас вновь и вновь оглядываться назад. После сложившейся ситуации могут пройти годы. Однако боль никуда не уходит. Человек постоянно ворошит старые раны. Кто-то живет исключительно настоящим. Часто так делают подростки. Студенту нужно готовиться к экзаменам, но вместо этого он продолжает тратить время попусту. Иногда возникает не менее неприятная ситуация. Человек живет исключительно будущим. Дела в настоящем складываются из рук вон плохо. Однако ситуации внимание не уделяется. Человек витает в облаках и думает лишь о грядущих достижениях.

Комплексная проблема

Жизнь в одной временной ориентации вызывает массу неприятностей. Допустим, от одного мужчины 10 лет назад ушла жена. Развод он переживает до сих пор. Такое поведение отравляет его текущую жизнь. Раз за разом он будет возвращаться к неприятным моментам. Из-за этого возникнут сложности с новыми знакомствами. Создать что-то принципиально иное на старом, сгнившем фундаменте не получится.

Студент, отдающий предпочтение жизни здесь и сейчас, рискует получить проблемы на экзамене. Плохая успеваемость скажется на будущих профессиональных навыках. Это уничтожит мечты о перспективной карьере.

Стремление жить только будущим способно спровоцировать эмоциональное выгорание. Справиться с такой ситуацией самостоятельно трудно. Проблема требует комплексного решения.

Важная веха развития

Способность мысленно путешествовать во времени – важная особенность человека. С ее помощью мы закрепляем имеющийся опыт, прогнозируем развитие ситуации в будущем. Это позволяет принимать более рациональные и взвешенные решения. В результате улучшается качество жизни.

Часто переключение между временем размышления происходит автоматически. Человеку не требуется предпринимать каких бы то ни было действий. Сложная ситуация сейчас заставляет нас ориентироваться на текущие потребности. При выполнении нужных задач можно предаться мечтам будущего. В случае возникновения похожих сценариев мы обращаемся к опыту прошлых лет.

Баланс времени

Баланс времени означает возможность человека думать о старых временах, переключаться на настоящее, строить планы. В Варшавском университете ученые сформулировали теорию временного метапознания. Главный постулат – возможность человека самостоятельно смещать акценты на настоящее, прошлое или будущее. Индивид может использовать имеющийся опыт, настоящую ситуацию и модели будущего для принятия текущих решений.

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Польза для развития

Сбалансированная временная перспектива способна привести к ряду положительных результатов. Люди с развитым умением думать о прошлом, настоящем и будущем реже страдают от скуки. Они могут принимать более выверенные и точные решения.

Часто застревание в одном из временных отрезков провоцирует ухудшение физического и психологического самочувствия. Человек, мыслящий о великом будущем, видит отличающееся от идеала настоящее. В результате у него могут возникнуть реальные психологические сложности. Он начнет чаще замыкаться в себе, активнее уходить в мир фантазий. Аналогичные примеры можно привести для любителей жить в прошлом или настоящем.

Развитие баланса времени позволяет увеличить качество общения. По мнению ученых, лица, сформировавшие в себе такой навык, отличаются высоким уровнем дружелюбия. Они более сознательны и менее невротичны. Часто такие персоны в большей степени открыты для позитивного опыта.

Эксперты указывают на другой позитивный эффект. Они подчеркивают высокие приспособленческие навыки этих людей. Таким лицам проще адаптироваться в сложных ситуациях. Как правило, они лучше переживают кризисные явления. Люди не замыкаются в себе, не уходят в мечтания. Они действуют с учетом имеющегося опыта, текущей обстановки и планов будущего. В результате удается спокойнее и быстрее пережить трудные времена.

Вместо итогов

Гибкость во времени позволяет развить массу полезных навыков. Человек моделирует будущее, прикидывает, какие привычки хочет у себя увидеть, каких вершин планирует достигнуть. В результате ему удается увеличить качество жизни, поднять общее состояние на небывалый до этого уровень. Ускоренное развитие помогает добиваться качественных результатов.