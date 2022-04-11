Микс классики и тренда: тенденции элегантного маникюра на весну и самые интересные его разновидности

Выбор идей для нейл-дизайна огромен: одновременно актуальны и классика в виде френча, и новые тренды в виде градиента. Это дает возможность подобрать дизайн для маникюра на все случаи жизни – и для свидания, и для деловой встречи. Рассматриваем самые модные идеи оформления.

Градиент

Очень красиво смотрится переход от блеклого к более глубокому и насыщенному цвету. Обычно светлее делают основание ногтя, а самый яркий оттенок виден на кончиках. В данном случае дополнительный декор в виде страз, блесток и т. д. неуместен, ведь сам по себе дизайн в виде градиента является самобытным.

Красный

Монохромное окрашивание также в тренде. Самый беспроигрышный вариант – это красный. Если у вас красивые ручки и идеальный маникюр, то почему бы не привлечь к нему внимание? С другой стороны, будьте осторожны, поскольку сам по себе красный цвет является агрессивным. Не рекомендуется делать красные ногти перед деловой встречей: лучше выбрать более нейтральный оттенок. А вот для свидания алый цвет – то, что надо.

Абстракция

Длинные ногти – это как холст для художника. Если у вас ест творческие задатки и вам хочется дать полет фантазии, тогда создайте абстрактную композицию из лаков разных оттенков. Сделать причудливые разводы можно с помощью простой зубочистки. Если есть желание, можно более тщательно прорисовать каждый завиток.

Обратите внимание: хотя абстракция в моде, создавать композиции нужно только лаками, а не лепкой. Ведь ногти с объемными 3Д-элементами уже в моде.

Двойной френч

Если вам нравится старый добрый классический френч, то можете остановить выбор на нем. Но если вы хотите быть в тренде, тогда рассмотрите более обновленные версии данного дизайна. Например, двойной френч, когда прорисовывается не только кончик, но также и основание ногтя. Получается весьма оригинально.

Классика – это черный и белый, но вы за основу можете взять любые цвета.

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Цветной френч

Еще одна из новых разновидностей французского маникюра. Ее отличительная особенность заключается в прорисовке кончиков ногтей лаками разных цветов. В то же время основа остается прежней: бесцветной либо кремовой. Не стремитесь к тому, чтобы выдержать симметрию в плане цветовой гамме на обеих руках, когда будете делать такой маникюр.

Коричневый

Это один из базовых беспроигрышных оттенков, который используется в нейл-арте. Если монохромный дизайн кажется вам скучным и пресным, тогда обратите внимание на этот вариант. Здесь некоторые ногти прорисованы отдельно и на каждом – свой уникальный рисунок.

Полосатые ногти

Полоски – тренд не только в одежде, но также и в нейл-арте. Как мы видим, приветствуется простота в дизайне, в то время как сложные для воспроизведения композиции отходят на второй план. Даже если не имеете художественного таланта, то все равно сможете повторить такой дизайн из простых полосок разной конфигурации.

Натуральность

Натуральность всегда в тренде. Поэтому если не хотите долго сидеть над созданием каких-то креативных оригинальных рисунков, то поступите проще: покройте ногти бесцветным или бежевым лаком.

Анималистичный принт

Хотите почувствовать себя женщиной-кошкой? Тогда сделайте элегантный дизайн в виде принта хищника, например, леопарда. Вам не составит труда воссоздать окрас животного в виде черных точек на желто-оранжевом фоне на ногтях. Эффектно смотрится микс анималистичного принта и френча.