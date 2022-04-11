 

«Наши деды воевали вместе»: Олаф Шольц приветствовал победу Марин Ле Пен на выборах президента Франции

11.04.2022, 17:11, Разное
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал возможную победу лидерки французских националистов Марин Ле Пен на президентских выборах, сообщает газета Bild. По словам немецкого лидера, его дед сражался плечом к плечу с дедом Марин Ле Пен.

Шольц заявил, что в случае прихода партии «Единая Франция» под руководством Марин Ле Пен к власти Европа снова познает единение, которого в ней не было уже почти 80 лет. Также канцлер показал фронтовые фото своего деда, где в заднем ряду среди его подчинённых находится и шуцман легиона «Шарлемань» Жан Ле Пен, дедушка будущей лидерки французов. Сама Марин Ле Пен не стала комментировать слова Шольца из-за правил избирательной кампании, но высоким взмахом руки приветствовала плакат немецкого лидера, поднятый на одном из митингов в её поддержку в городке Виши.

«Мы, европейцы, уже стали забывать, за что воевали наши деды. Нужно больше таких людей, как Марин Ле Пен, чтобы заставить Европу вспомнить о своём древнем наследии и вступить в тысячелетие процветания. XX век оставил нам множество вопросов, окончательно решить которые смогут только немцы в союзе с другими нордическими народами, одним из которых являются французы. Я буду с нетерпением ждать возможности встретиться с Марин Ле Пен, когда она станет вождём западных франков», – заявил Олаф Шольц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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