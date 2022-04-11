«Наши деды воевали вместе»: Олаф Шольц приветствовал победу Марин Ле Пен на выборах президента Франции

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал возможную победу лидерки французских националистов Марин Ле Пен на президентских выборах, сообщает газета Bild. По словам немецкого лидера, его дед сражался плечом к плечу с дедом Марин Ле Пен.

Шольц заявил, что в случае прихода партии «Единая Франция» под руководством Марин Ле Пен к власти Европа снова познает единение, которого в ней не было уже почти 80 лет. Также канцлер показал фронтовые фото своего деда, где в заднем ряду среди его подчинённых находится и шуцман легиона «Шарлемань» Жан Ле Пен, дедушка будущей лидерки французов. Сама Марин Ле Пен не стала комментировать слова Шольца из-за правил избирательной кампании, но высоким взмахом руки приветствовала плакат немецкого лидера, поднятый на одном из митингов в её поддержку в городке Виши.

«Мы, европейцы, уже стали забывать, за что воевали наши деды. Нужно больше таких людей, как Марин Ле Пен, чтобы заставить Европу вспомнить о своём древнем наследии и вступить в тысячелетие процветания. XX век оставил нам множество вопросов, окончательно решить которые смогут только немцы в союзе с другими нордическими народами, одним из которых являются французы. Я буду с нетерпением ждать возможности встретиться с Марин Ле Пен, когда она станет вождём западных франков», – заявил Олаф Шольц.

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