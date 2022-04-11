Мнение: Автомобильный занавес, ароматизированный асфальт и граница с Китаем

1. На Западе продолжают усложнять жизнь россиянам, которые живут в странах Евросоюза или часто ездят в Европу. Зачем они это делают — понятно. США назначили врагами всех русских, а Европа без особого сопротивления взяла под козырёк. Ничего нового:

https://lenta.ru/news/2022/04/09/zaprett/

Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, передает ТАСС в субботу, 9 апреля.

В ведомстве пояснили, что таможенные службы стран Евросоюза приняли такое решение 8 апреля под предлогом пятого пакета экономических санкций.

Интересно столы повернулись. Железный занавес снова опускается, но на этот раз его опускает Запад.

2. В России будут строить разноцветные и ароматизированные дороги. Ждём кучу восхищённых возгласов в иностранных соцсетях:

https://lenta.ru/news/2022/03/31/asfalt/

В некоторых российских городах появятся необычные дороги, например в Ленинградской области начнут укладывать цветной и ароматизированный асфальт. В пресс-службе комитета по дорожному хозяйству отметили, что соответствующие работы начнутся в 2022 году, сообщает «МК».

1 апреля в Ленобласти открывается сезон дорожных работ. Заводы по производству асфальта начали работать, один из них производит 640 тонн асфальта ежечасно.

Предприятия создают как классические черные дорожные покрытия, так и цветные. Кроме того, в этом году дорожники решили попробовать сделать асфальт с ягодным ароматом, чтобы решить проблему неприятного запаха битума.

В Ленобласти уже есть дорога с цветным асфальтом — путепровод во Всеволожске, который вошел в рейтинг социально-значимых и интересных объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отличительная черта автомобильного моста — тротуары из красного и синего литого асфальтобетона.

3. У России есть огромная сухопутная граница с Китаем, которую американцы не могут мониторить даже со спутников. Поэтому торговые санкции Запада России не страшны. Ничто не помешает завозить в Россию западные товары через Китай.

Граница с КНР для россиян сейчас закрыта из-за ковида. С нашей стороны на днях сообщили о её открытии, но китайцы пока это не подтверждают:

https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/kitay-ne-otkroet-sukhoputnye-granitsy-dlya-rossiyan-v-blizhayshee-vremya/

Что ж, будем надеяться на скорое оживление бизнеса и туризма между нашими странами.

Ещё насчёт скрытого провоза из Китая в Россию подсанкционных товаров. Длина границы с Китаем очень большая, при этом даже второстепенные дороги в Китае выглядят вполне ровными, провозить будет легко:

https://www.douyin.com/video/7078495138846182671

https://www.douyin.com/video/7078869649110207759

Проблема только в пересечении пограничных рек. Нужно больше мостов и паромных переправ через Амур и Уссури.