 

Мнение: Экс-ректор остается в «Лефортово»

11.04.2022, 17:05, Разное
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Следствие собирает доказательства, что бывший ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, перед самым Новым годом отправленный в «Лефортово», был одним из основателей и лидеров ОПГ «29-го комплекс» с момента появления группировки.

Надо сказать, что «двадцатидевятники» – одна из крупнейших и наиболее могущественных ОПГ России конца 90-х и начала  2000-х годов, орудовавшая в Москве, в Татарстане, на Украине…

Признаюсь, меня очень удивило письмо депутата Госдумы России Ильдара Гильмутдинова председателю Мосгорсуда с просьбой отпустить Гафурова из-под стражи.

Удивительное письмо. Депутат Госдумы реально рассчитывал, что экс-ректора отпустят из «Лефортово»? Или подписал письмо по глупости?

Фотографии Ильшата Гафурова  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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