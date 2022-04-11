Мнение: Экс-ректор остается в «Лефортово»

Следствие собирает доказательства, что бывший ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, перед самым Новым годом отправленный в «Лефортово», был одним из основателей и лидеров ОПГ «29-го комплекс» с момента появления группировки.

Надо сказать, что «двадцатидевятники» – одна из крупнейших и наиболее могущественных ОПГ России конца 90-х и начала 2000-х годов, орудовавшая в Москве, в Татарстане, на Украине…

Признаюсь, меня очень удивило письмо депутата Госдумы России Ильдара Гильмутдинова председателю Мосгорсуда с просьбой отпустить Гафурова из-под стражи.

Удивительное письмо. Депутат Госдумы реально рассчитывал, что экс-ректора отпустят из «Лефортово»? Или подписал письмо по глупости?

Фотографии Ильшата Гафурова отсюда

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