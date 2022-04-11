 

В РФ представлен 7-местный УАЗ-469 Хантер

11.04.2022, 16:45, Разное
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В Сети поделились изображениями нового отечественного внедорожника УАЗ-469 Хантер 2022-2023 года с семиместным салоном.

Данный экземпляр имеет повышенную проходимость, которая существенно превосходит остальные модели. Разработчиками указано, что модель имеет ряд внешних отличий от предшественника. Несмотря на то, что дизайн внедорожника УАЗ Хантер вызывал некоторые вопросы у автолюбителей, однако в компании посчитали нужным сохранить оригинальный стиль.

В компании пока не готовы раскрывать сроки выхода отечественной модели в свободную продажу. Эксперты не называют технических параметров и особенностей автомобиля. Стоимость внедорожника будет известна несколько позже.



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