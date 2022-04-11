 

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине достигло трех человек

11.04.2022, 16:05, Новости дня
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Тело третьего погибшего найдено под завалами в жилом доме в подмосковном Ступине, где произошел взрыв газа, сообщил источник в экстренных службах.

«На месте взрыва под завалами обнаружено тело. Число погибших достигло трех человек», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, взрыв в жилом доме в подмосковном Ступино, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газового оборудования и утечки газа.

Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, десять пострадали.

Позже стало известно, что при взрыве газа в жилом доме в Ступино погибли два человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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