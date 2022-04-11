Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине достигло трех человек
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Тело третьего погибшего найдено под завалами в жилом доме в подмосковном Ступине, где произошел взрыв газа, сообщил источник в экстренных службах.
«На месте взрыва под завалами обнаружено тело. Число погибших достигло трех человек», – сказал собеседник ТАСС.
Напомним, взрыв в жилом доме в подмосковном Ступино, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газового оборудования и утечки газа.
Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, десять пострадали.
Позже стало известно, что при взрыве газа в жилом доме в Ступино погибли два человека.
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