Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине достигло трех человек

Тело третьего погибшего найдено под завалами в жилом доме в подмосковном Ступине, где произошел взрыв газа, сообщил источник в экстренных службах.

«На месте взрыва под завалами обнаружено тело. Число погибших достигло трех человек», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, взрыв в жилом доме в подмосковном Ступино, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газового оборудования и утечки газа.

Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, десять пострадали.

Позже стало известно, что при взрыве газа в жилом доме в Ступино погибли два человека.

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