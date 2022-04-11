 

СМИ: США могут отправить атомный авианосец в Японское море на этой неделе

11.04.2022, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» войдет в международные воды Японского моря во второй половине этой недели, сообщило Yonhap.

По информации СМИ, авианосная ударная группа пробудет там около пяти дней. Подобной «демонстрации силы» не было с ноября 2017 года. Официальный представитель американского военного контингента на Корейском полуострове не стал комментировать эти данные, передает ТАСС.

15 апреля КНДР отметит 110-летие со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена, 25 апреля исполнится 90 лет со дня создания Корейской народной армии. В США и Южной Корее опасаются, что в связи с этими праздниками Пхеньян может провести очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ядерные испытания.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея «пойдет на военную конфронтацию». 

Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / “Так действуют все”. Шмыгаль прокомментировал возобновление Польшей обсервации для украинцев

17.02 / Позиция США по “Северному потоку – 2” остается неизменной. Это плохая сделка – пресс-секретарь Белого дома

15.03 / Во Львовской области засыпало песком экскаватор, погиб водитель – ГСЧС

23.09 / Вакцинолог рассказал, как совместить прививки против COVID-19 и гриппа

29.11 / Загадочный металлический монолит, найденный в пустыне США, исчез

09.08 / VOAэкспресс 9 августа 2020

03.04 / На Украине сказали, что не успели обсудить Байден и Зеленский

30.08 / В центре Минска у митингующих перестал работать интернет

14.07 / На Украине заблокировали легализацию игорного бизнеса

21.10 / Инфекционист назвал опасные последствия коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика