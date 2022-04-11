СМИ: США могут отправить атомный авианосец в Японское море на этой неделе

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» войдет в международные воды Японского моря во второй половине этой недели, сообщило Yonhap.

По информации СМИ, авианосная ударная группа пробудет там около пяти дней. Подобной «демонстрации силы» не было с ноября 2017 года. Официальный представитель американского военного контингента на Корейском полуострове не стал комментировать эти данные, передает ТАСС.

15 апреля КНДР отметит 110-летие со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена, 25 апреля исполнится 90 лет со дня создания Корейской народной армии. В США и Южной Корее опасаются, что в связи с этими праздниками Пхеньян может провести очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ядерные испытания.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея «пойдет на военную конфронтацию».

Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

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