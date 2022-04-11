 

Беспроигрышный вариант, дышащий изысканностью: учимся стилизовать наряды в стиле бохо – главном тренде весны-лета 2022-го

11.04.2022, 15:50, Разное
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Стиль бохо — это отсылка к хиппи и к ковбойскому стилю. Бохо уверенно набирает обороты в текущем сезоне. Если вы хотите создать эффектные образы в данном стиле, тогда возьмите на вооружение следующие советы от экспертов по моде и красоте.

Брюки с рисунком

Любой принт приветствуется. Это могут быть мелкие цветочки, сердечки, круги, треугольники или любые другие геометрические фигуры. Учитывайте, что брюки с любым рисунком лучше всего сочетать с нейтральными вещами наподобие однотонной блузы. Тогда образ не получится безвкусным.

Струящиеся платья

Как и стиль хиппи, бохо ассоциируется со свободой, легкостью. Поэтому одним из базовых элементов гардероба в обоих вариантах является платье или сарафан из струящихся легких тканей. Важно, чтобы одежда не стесняла движений, чтобы в ней вам было максимально комфортно. Чтобы выдержать стилистику бохо, комбинируйте платье с ковбойскими сапогами с бахромой.

Джинсовая одежда

Любые изделия из денима также являются базовыми для создания образа в стиле бохо. И речь идет не только о привычных классических джинсах: подойдет и комбинезон из такой же ткани. При выборе фасона отдавайте предпочтение тому, который лучше сидит по вашей фигуре и скрывает недостатки.

Расклешенные брюки

Фасон брюк, который так был актуален во второй половине прошлого века, вновь возвращается в моду. Джинсы клеш — идеальный вариант для тех, кто хочет уравновесить верх и низ. Если у вас фигура по типу “перевернутый треугольник”, то возьмите этот трюк на заметку, сочетая брюки клеш и блузу.

Кружевная и ажурная ткань

Полупрозрачные ткани — еще один тренд данного сезона. Если хотите создать образ в стиле бохо, то выбирайте ажурную и кружевную одежду. Это могут быть блузы, платья.

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Накидка на завязках

Создать легкий и изысканный образ в стиле бохо можно также и с помощью легких накидок на завязках из тонкого материала. Если другая одежда однотонная, тогда накидка может быть с любым принтом. Ее можно сочетать с брюками, джинсами, юбками, короткими топами.

Короткое платье с высокими сапогами

Бохо включает в себя элемент брутальности от ковбойского стиля. Добиться такого эффекта можно с помощью короткого платья и высоких сапог.

Цветочный принт — самый актуальный и подходящий, если мы рассматриваем бохо-стиль.

Узор в мелкие цветочки сделает ваш образ более нежным, изысканным и романтичным.

Вязаные изделия

Основной элемент стиля бохо — это изделия, связанные крючком. И речь идет не только об одежде, но также и об аксессуарах. Дополнить стильный наряд вы можете с помощью головного вязаного убора по типу шляпы с полями или берета.

Оборки

Если хотите интегрировать бохо в повседневный стиль, тогда дополните гардероб блузами с оборками и рюшами. Они хорошо сочетаются как с джинсами, так и с элегантными юбками.

С оборками также могут быть и платья. Обратите внимание, что сам по себе такой декор является самодостаточным, поэтому избегайте изделий, где помимо оборок также есть стразы и бусины. Уместна в данном случае только присборенная ткань с вышивками и аппликациями, и то в умеренном количестве.



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